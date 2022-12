Premio Panathlon 2022

Nel corso della serata per la Giornata Panathletica organizzata dalClub di San Marino sono stati conferiti i premi "Studente - Atleta" 2022 , per la prima ... Ilè stato conferito, dopo ...... Domenico Di Palo (); l'atleta dell'anno Tammaro Cassandro, mondiale a squadre nel tiro a volo (Unione Veterani); il giornalista Pasquino Corbelli (Unione Stampa Sportiva); il ...CASERTA - Alla dedica del Palazzetto dello Sport di Caserta a Santino e Romano Piccolo, al premio Famiglia Sportiva alla Marzaioli dynasty di ciclisti a Maddaloni, insieme alla eccezionale passerella ...Nel corso della serata per la Giornata Panathletica organizzata dal Panathlon Club di San Marino sono stati conferiti i premi “Studente- Atleta” 2022, per ...