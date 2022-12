OA Sport

Serbia -è una gara da dentro o fuori e si vede: nel tempo di novanta minuti succede veramente di ... in Qatar a spese degli azzurri, ildi Cristiano Ronaldo ...Gli elvetici avanzano agli ottavi insieme ai brasiliani, piegati nel recupero da Aboubakar. La Corea del Sud al 91' batte (1 - 2) ile va agli ottavi insieme proprio ai lusitani. Eliminato l'Uruguay a cui non basta il successo (2 - 0) sul ... Portogallo-Svizzera, ottavi Mondiali 2022: programma, orario, tv, streaming Fuori dal torneo gli africani, a quota 4, e i serbi, con un punto. Negli ottavi, il Brasile affronterà la Corea del Sud e la Svizzera il Portogallo. Questo il quadro degli ottavi di finale dei ...In una partita pazza e piena di gol, è la Svizzera ad uscire con i tre punti, importantissimi per la qualificazione agli ottavi del Mondiale. La squadra del ct Yakin, dunque, ...