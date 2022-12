Pjanic | ' Juventus? Dimissioni Agnelli mi hanno fatto effetto Su Allegri '

tutte le notizie di agnelliLeggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...L'ex mediano dellaMiralemha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento bianconero. Queste le sue parole: "La Juve è vicina alle prime e a gennaio inizia un altro campionato, con maggiore pressione ...Sei qui: Home » Copertina » Dimissioni Agnelli, Pjanic è sicuro: “Scelta per il bene della società”, poi il pensiero su Allegri. Il mondo Juve si è compattato attorno alla squadra. Le dimissioni del ..."Sono tanti gli ex bianconeri che vedrei in società. A partire da Chiellini. Ho giocato con lui, Giorgio è un campione e conosce i diversi ambiti del mondo del calcio. In futuro anche a me piacerebbe ...