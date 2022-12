Pellissier | Osimhen l' attaccante più completo in A | non credevo che il Napoli facesse così bene

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sergio,exdel ChievoVerona e attualmente presidente della Clivense,è intervenuto al Tmw News,iniziando a parlare della sua avventura nel mondo dei dilettanti,di seguito le sue parole : "Quando devi giocare sempre per vincere è complicato. Ero abituato a lottare per salvarmi, maè bello. Ti senti una delle squadre più importanti, è un'emozione che era da tanti anni che non provavo ed è un ambiente tutto nuovo perché non è lo stesso dei professionisti. Mi sto perfezionando e sto imparando cose nuove". Il sogno è quello di approdare tra i professionisti? "Sono sempre stato abituato a sognare in grande, è l'unica cosa che non costa niente. Sognare è bello, ti fa sentire importante, ti fa sentire uomo. Mi piace, sono abituato a farlo e credo che se le cose vengono fatte con passione, voglia e ...