Pagelle Camerun-Brasile 0-0 | voti Mondiali 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022)Epassy, 6: al quarto d’ora chiude la strada a Martinelli riuscendo ad alzare sopra la traversa il colpo di testa dell’attaccante dell’Arsenal. Fai, 5,5: Rodrygo è un avversario scomodo da arginare, al 32? l’esterno dell’Al Taee deve farlo con le cattive ricevendo un giallo. Wooh, 6: prova composta al centro della linea difensiva, riesce ad annullare un rivale pericoloso quale potrebbe essere Gabriel Jesus. Ebosse, 6: il difensore dell’Udinese coordina con leadership e sicurezza la linea di difesa senza rendersi protagonista di particolari sbavature. Tolo, 6: sulla corsia di destra spinge con costanza nella prima frazione di gioco, ammonito in avvio per un fallo commesso su Antony. Nella ripresa resta coperto. Anguissa, 6: non lo si scopre di certo stasera, il centrocampista del Napoli ...