Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | Portogallo e Corea del Sud agli ottavi | Uruguay e Ghana eliminati

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Da domenica 20 novembre a domenica 18 dicembre si giocheranno in Qatar idi: le 32 squadre qualificate sono suddivise in ottoda quattro, le prime due di ogni raggruppamento avranno accesso alla seconda fase ad eliminazione diretta.Gruppo A: Qatar, Ecuador, Senegal, OlandaGruppo B: Inghilterra, Iran, USA, GallesGruppo C: Argentina, Arabia Saudita, Messico, PoloniaGruppo D: Francia, Australia, Danimarca, TunisiaGruppo E: Spagna, Costa Rica, Germania, GiapponeGruppo F: Belgio, Canada, Marocco, CroaziaGruppo G: Brasile, Serbia, Svizzera, CamerunGruppo H:del SudE ...

AL WAKRAH - Ghana a tre punti, Uruguay uno solo, ma può essere l'ultima gara del Mondiale per entrambe. Più complicata chiaramente la via degli ottavi dei sudamericani, che non solo hanno la necessità ...Qatar 2022: Ronaldo e l'assist involontario per la Corea . Diversi gli errori di Cristiano Ronaldo, il più grave di certo al 27': sugli sviluppi di und'angolo per la Corea del Sud, ...Uruguay fuori dal Mondiale tra lacrime e rabbia Al triplice fischio di Ghana ... giocatori della nazionale sono andati a protestare con rabbia verso l'arbitro per un calcio di rigore non assegnato a ...MONDIALI 2022 - I voti ai protagonisti della sfida del Gruppo H. Cristiano Ronaldo incappa in una giornata pesantemente negativa, il peggiore in campo. Dalot tr ...