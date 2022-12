Milan | problemi per Bentancur | prossimo avversario in Champions

Darmian e D'Ambrosio anche per imuscolari accusati prima della sosta. Il resto del ... Poi la doppia sfida all'Arsenal di(13 dicembre) e Juventus (17 dicembre). Il 29 dicembre ...... partiranno favorite, ma non dovranno sottovalutare una squadra che può creare, nonostante sia ultima in classifica. La giornata si chiuderà poi alle 14:30 con- Roma e Como - ...E il terzino del Milan ha subito dei problemi fisici che tengono col fiato sospeso il Milan. Theo Hernandez (LaPresse) UltimeCalcioNapoli.it Milan, Pioli col fiato sospeso per le condizioni di Theo ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...