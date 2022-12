LIVE Ghana-Uruguay 0-2 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTOGALLO-COREA DEL SUD DALLE 16.00 PAGELLE46?il16.55 Il rigore sbagliato da A.Ayew pesa come un macigno per il, l’reagisce subito con la doppietta di De Arrascaeta. 45+8? Finisce il primo tempo,0-2. 45+6? Ultimo giro d’orologio del primo tempo. 45+4?che gestisce bene ora il pallone. 45+2? Possesso palla ora continuo per l’. 45? Ci saranno otto minuti di recupero. 43? Rientra in campo senza particolari problemi Kudus. 41? Kudus resta a terra per una entrata di De Arrascaeta. 39? ...

All'Al Janoub Stadium di Al Wakah il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Ghana e Uruguay: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. L'Uruguay si gioca la qualificazione agli ottavi con un solo risultato a disposizione, la vittoria contro il Ghana, al quale di contro potrebbe bastare anche un pareggio per il passaggio del turno.