L’exchange Gemini sbarca in Italia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Nonostante nelle ultime settimane il clima intorno ai mercati digitali si sia fatto pesante, soprattutto a causa del crollo di FTX, con le autorità di vigilanza di tutto il mondo che ora chiedono a gran voce una stretta alle attività degli investitori e dei fondi cripto,ha ottenuto la registrazione presso l’OAM, il registrono degli operatori del comparto. Ad annunciarlo, Gillian Lynch, a capo delle divisioni irlandese ed europea della piattaforma, che si aggiunge così alle molte già attive in, come eToro e Binance. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

