‘Le forme sonore di un’economia creativa’ | all’Unisannio si presenta il libro di Del Prete

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 7 dicembre, alle ore 17, presso la Sala Lettura del Dipartimento DEMM, in piazza Arechi II, l’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica N. Sala, la Fondazione Pietà dei Turchini di Napoli e l’impresa culturale spin off accademica UNISANNIO Kinetès, ospita lazione deldi Rossella Del, ‘Ledi. Il mercato musicale a Napoli in età moderna (secc. XVII-XIX), Kinetès edizioni 2022. L’occasione offrirà lo spunto per creare un ponte tra passato e presente e parlare di una delle relazioni più attuali e interessanti del momento ovvero quella esistente tra creatività, cultura, economia e tecnologia. A partire dalla ricerca storico-economica ...

il Dolomiti

Myrta Merlino non è certamente simpatica, ammettiamolo candidamente. Quanto meno, non lo è a chi non sia un soldatino fedele del pensiero unico in tuttesuepiù retoriche, banali e riciclate da decenni. Ora il comunicato scritto dai lavoratori di La7, pubblicato anche dal Gazzettino , addirittura ci fornisce una prova testimoniale di una posa,..."Oggi ci sono nuovedi abuso che non vengono considerate", ha detto Ferrara. "È inoltre dimostrato chevittime di abusi psicologici presentanostesse lesioni organiche dei bambini che ... IL VIDEO. Nuova terapia per malattia di Waldenstrom, rara forma linfoma