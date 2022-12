Inter | possibile contropartita per Bellanova

(Di venerdì 2 dicembre 2022) L’studia l’offerta giusta per il riscatto di Raouldal Cagliari, esterno sinistro classe 2000 Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’è intenzionata a riscattare Raouldal Cagliari nonostante lo scarso impiego da parte di Inzaghi. L’vorrebbe inserire nell’operazione un giovane da girare al Cagliari per abbassare i costi delriscatto. Il club nerazzurro deciderà a fine stagione, dopo aver valutato ulteriormente il rendimento del classe 2000. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'annuncio a TV PLAY relativo alritorno di Beppe Marotta nella dirigenza della Juventus. Scenario a sorpresa. Ore ...non c'è più la curva della Juventus è stata in discesa e quella dell'...Se la situazione di Kessie nella squadra spagnola non dovesse cambiare dopo la ripresa, l'è alla finestra. Occhi puntati, dunque, anche sulritorno a Milano ...Secondo Tuttosport il Barcellona sta studiando le rose di Inter e Milan per eventuali acquisti: lato nerazzurri interessano Milan Škriniar (il cui contratto scade il 30 giugno 2023), Alessandro ...Dopo l'intervento ad HGE9, l'eurodeputato M5S delinea i punti di forza e di debolezza del cammino verso l'Unione della difesa e della sicurezza ...