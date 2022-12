In Spagna il migrante arriva in parapendio

Un uomo è riuscito a entrare in territorio spagnolo superando la barriera collocata alla frontiera tra il Marocco e l'enclave di Melilla in parapendio. Una volta a terra, si è sfilato dal parapendio ...Unha oltrepassato la frontiera in parapendio: "Non era mai successo". Questo tentativo di ... Il territorio, geograficamente situato in Africa, appartiene alla. Il video è stato reso ...Un uomo è riuscito a entrare in territorio spagnolo superando la barriera collocata alla frontiera tra il Marocco e l’enclave di Melilla in parapendio. Una volta a terra, si è sfilato dal parapendio e ...