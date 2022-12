“Il nostro compito è uscire dal campo avendo dato tutto ” – Leonardo Lugli

Leggi su seriea24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La Geetit Bologna, dopo la recente vittoria in terra veneta si prepara alla seconda trasferta consecutiva, questa volta in casa della Moyashi Garlasco. Domenica 4 Dicembree compagni saranno dunque impegnati nella sfida contro un avversario ostico che attualmente occupa la settima posizione in classifica a pari punti con Bologna. Leonardo, una tra le bocche da fuoco predilette dal regista Lusetti, analizza la classifica del girone Bianco e la sfida contro i pavesi. Sfatato il mito sulle vittorie esterne dovete preparavi all’ennesima sfida fuori casa, in un palazzetto difficile, come vi sentite rispetto alla gara contro Garlasco? “Come hai detto tu, le gare esterne le affrontiamo esattamente come quelle in casa. Il PalaSavena resta un grande punto di forza per noi, dove abbiamo rischiato di rubare punti anche alla prima della classe, ma ...