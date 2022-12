Il cospirazionista statunitense Alex Jones ha presentato istanza di fallimento | deve pagare circa 1 miliardo e mezzo di dollari di risarcimenti

Il Post

Venerdì ilAlex Jones ha presentato istanza di fallimento, dopo che negli ultimi mesi lui e la società del suo sito InfoWars erano stati condannati a pagare in tutto quasi un ...Queste le parole di Kanye West, in un' intervista con ilAlex Jones , alcune ore ... Parlement technologies , che controlla la piattaforma social, ha fatto sapere che 'La ... Il cospirazionista statunitense Alex Jones ha presentato istanza di fallimento: deve pagare circa 1 miliardo di dollari di risarcimenti Venerdì il cospirazionista statunitense Alex Jones ha presentato istanza di fallimento, dopo che negli ultimi mesi lui e la società del suo ...come le teorie del complotto sull’origine del coronavirus, o altre fantasie che ricalcano la retorica del movimento cospirazionista statunitense QAnon.