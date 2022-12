Francia | trovati i corpi di due neonati in un congelatore | fermata una donna

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Sono statidi due bébé dentro unpresso il domicilio di una, nel comune di Bédoin, nel sud-est della. «Sono fatti di natura criminale», ha riferito il procuratore di Carpentras, Hélène Mourges, precisando che la scoperta è stata fatta dopo una segnalazione alla polizia, secondo quanto riferiscono fonti giudiziarie all’agenzia France Presse e riprese da Le Figaro e Libèration. Unaè stata sottoposta al fermo. Si tratta di una 41enne madre di famiglia, residente nel piccolo comune di Bédoin, nel dipartimento di Vaucluse. Non si sanno ancora il genere e l’età dei piccoli e non si hanno notizie confermate circa i legami tra di loro o con lache è stata. «Sono stati effettuati dei prelievi» per ...

Nel 2015 ci fu un caso simile, sempre in Francia, in cui vennero trovati i cadaveri di 5 bambini congelati nel freezer. E la colpevole in quel caso era la donna.