Filippa Lagerback | “Perché mi hanno consigliato di rifarmi il naso ma non voglio”

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 2 dicembre 2022)anche in questa stagione affianca Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove cerca di essere sempre misurata nei suoi interventi ed è certamente questo uno degli aspetti del suo carattere che le ha permesso di entrare nel cuore del pubblico. Altrettanto apprezzata è la sua semplicità, che la porta a non avere mai atteggiamenti sopra le righe e che è per lei anche motivo di orgoglio. Questo è uno dei temi di cui ha voluto occuparsi lei stessa in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, dove ha lanciato un messaggio importante, che può essere rivolto a tutte le altre donne: lei vuole guardarsi allo specchio e riconoscersi, per questo ha deciso di non rifarsi il, nonostante qualcuno glielo avessein passato. “Sono cresciuta con il concetto della bellezza interiore, dove guardarsi troppo ...