Cesira | Licia Pardini e i sopravvissuti dell’eccidio di Sant’Anna di Stazzema

Leggi su dilei

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Quello che è accaduto ail 12 agosto del 1944 non si può dimenticare perché rappresenta uno dei capitoli più neri della nostra storia e di quella dell’intera umanità. Pagine di un libro che sono state macchiate dal sangue innocente di oltre 500 persone, tra cui tantissimi bambini, che hanno perso la vita in poche ore a causa della follia dell’essere umano. Quel giorno d’estate, adi, c’erano tantissime persone che credevano di essere al sicuro. La frazione del comune, infatti, era stata dichiarata zona bianca dai tedeschi per assicurare un luogo protetto a tutti i civili sfollati a causa della guerra. Si trattava di un inganno però, perché in sole 3 ore vennero massacrate 560 persone, tra cui uomini, donne e bambini. A commettere l’eccidio erano stati i soldati tedeschi di diverse squadre con l’aiuto di ...