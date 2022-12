Audi - Ecco le nuove strutture per la Formula 1

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Il programma1 dicontinua a evolversi a pieno ritmo, in vista del debutto nel Mondiale a partire dal 2026. Oltre che sugli studi preliminari della nuova power unit, il marchio degli anelli sta lavorando anche sulle infrae sul coinvolgimento di nuovi talenti. Nuovo impianto. Le power unit per la1 nasceranno proprio nel Competence CenterMotorsport di Neuburg an der Donau dove, proprio questa settimana, sono iniziati i lavori di ampliamento. Il centro d'eccellenza dei quattro anelli, dove vengono coordinate le attività sportive del brand, verrà arricchito con un nuovo edificio di circa 3000 metri quadrati che ospiterà i banchi prova per lo sviluppo dei motori che scenderanno in pista grazie alla partnership con la Sauber. Il nuovo edificio, il cui codice ...

