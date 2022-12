Al via rimozione delle ecoballe nel Beneventano | saranno trasferite in Danimarca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDopo anni ha preso il via laaccatastate in località ‘Toppa Infuocata‘ di Fragneto Monforte, in provincia di Benevento, con destinazione. Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa dal presidente dell’organismo di liquidazione della Samte, società partecipata dalla Provincia, Domenico Mauro, e dal presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi. “Non possiamo nascondere la soddisfazione – commenta Mauro – per aver finalmente dato l’avvio alla risoluzione di un problema che si trascinava da troppi anni, in una spirale infinita di accuse, attacchi e malcontento. Leche giacevano nel sito di Toppa Infuocata andavano rimosse; per i cittadini di Fragneto Monforte, per quelli dei comuni confinanti, per l’intera provincia di ...