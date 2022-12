Via bustina di zucchero e bottigliette di shampoo in hotel | la proposta Ue contro gli imballaggi superflui

Corriere della Sera

E non riguarda solo lo shampoo ma anche altri prodotti come ladi zucchero etc. Secondo le ... imballaggi monouso per frutta e verdura edicendo.di zuccheronei prossimi anni dai banconi dei bar. La proposta arriva dall'Unione Europea per una serie di L'articolodi zucchero al bar vietata dall'Ue:anche la bottiglina di ... Imballaggi, Ue: stop al superfluo. Via la bustina di zucchero e la bottiglietta di shampoo in hotel La bustina di zucchero al bar potrebbe diventare un reperto archeologico. L'Europa è pronta a salutarle insieme alle bottigliette di shampoo negli hotel e a molti altri imballaggi monouso. Il ...Plastica, nuove regole Ue sugli imballaggi, ecco quali prodotti rischiano di dover cambiare la confezione dopo decisione della Commissione.