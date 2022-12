Uruguay | Suarez | «Rivincita per il Ghana? Chi lo dice aveva 8 anni ai tempi»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Luis, attaccante e punto di riferimento per l’, ha parlato alla vigilia del match contro ilLuisha parlato in conferenza alla vigilia dell’ultimo match dei gironi di Qatar 2022 per l’, che dovrà vedersela con il. LE PAROLE – «Forse i giocatori che parlano dino ottoe nemmeno se lo ricordano o l’hanno visto in foto. Nessuno ha parlato dicon il Portogallo perchè ci hanno eliminati nel 2018. Non puoi convivere con le cose del passato. Con Chiellini feci una cazzata, poi ho giocato contro di lui e gli ho dato la mano e un abbraccio». L'articolo proviene da Calcio News 24.