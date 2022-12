Tragedia a Ferrara | auto travolge due bici | muore un 17enne | grave l’amico

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Incidente a, un’due ragazzi che viaggiavano in. È successo ieri, mercoledì 30 novembre, alle 22. Un ragazzo di 17 anni è morto sul posto: per lui non c0è stato sulla da fare. L’altro si trova in gravi condizioni all’ospedale di Cona, nel Veneziano. Incidente a: un’dueIeri sera, i due ragazzi stavano pedalando in via Pomposa, vicino alla frazione di Codrea. Un’ha travolto entrambi. Una delleè stata scaraventata nella scarpata a bordo strada, in mezzo alla vegetazione, oltre il guard rail. L’altra è rimasta sull’asfalto, accartocciata. Uno dei due ragazzi è morto sul colpo: aveva soli 17 anni. Un passante ha subito dato l’allarme e sul posto ...

sull'asfalto . La sera di mercoledì 30 novembre, a, un'auto ha investito due bici: un ragazzo di 17 anni è morto, mentre un altro giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni ...1' DI LETTURA BOLOGNA - Due ragazzi investiti da un'auto mentre erano in bici: un ragazzo di 17 anni è morto, un altro è rimasto ferito gravemente. Laieri sera a, in via Pomposa. L'automobilista, che inizialmente non si era fermato, poco dopo si sarebbe presentato sul luogo dell'incidente. Sul posto, il 118 e la Polizia locale, che ...Incidente a Ferrara ieri sera: un'auto ha travolto e ucciso un 16enne in bici. In gravi condizioni l'amico, ricoverato.Incidente a Ferrara, un'auto ha travolto due ragazzi in bici: morto un 17enne, grave l'altro giovane. Lo schianto fatale per il 17enne è avvenuto ieri sera vicino alla ...