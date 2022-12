(Di giovedì 1 dicembre 2022) Maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza in provincia di Brescia. Le fiamme gialle hanno intercettato a Bedizzole duedi marijuana che sarebbero riconducibili, secondo le ...

Agenzia ANSA

Maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza in provincia di Brescia. Le fiamme gialle hanno intercettato a Bedizzole duedi marijuana che sarebbero riconducibili, secondo le indagini dei militari, ad un'azienda che dovrebbe vendere canapa legalizzata ma che coltivava marijuana con valori di Thc oltre al ...In tale contesto il Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia ha sottoposto a sequestro più di 2,1di marijuana. Marijuana nel Bresciano, dove veniva ... Sequestrate 2 tonnellate marjuana a ditta di canapa legale (ANSA) - BRESCIA, 01 DIC - Maxi sequestro di droga da parte della Guardia di Finanza in provincia di Brescia. Le fiamme gialle hanno intercettato a Bedizzole due tonnellate di marijuana che sarebbero ...Secondo la Guardia di Finanza sarebbero riconducibili ad un'azienda che vende canapa legalizzata, ma i valori di Thc sarebbero oltre il limite ...