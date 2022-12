Sci alpino | Sofia Goggia commenta la seconda prova | “Manca il feeling in alto | ma metto insieme i pezzi”

(Di giovedì 1 dicembre 2022)si è messa in bella mostra in occasione dellacronometrata della discesa libera di Lake Louise, evento valido per la Coppa del Mondo 2022-2023 di sci. La fuoriclasse bergamasca ha ben interpretato il tracciato sulla neve canadese. Va precisato che oggi si partiva dal cancelletto del superG maschile a causa della scarsa visibilità. L’azzurra ha concluso inposizione con il tempo di 1:32.20, a 46 centesimi dall’austriaca Mirjam Puchner. La nostra portacolori, scesa con il pettorale numero 13, ha perso tre decimi da Puchner nell’ultimo settore. Il bilancio è decisamente positivo per, che domani avrà a disposizione un’altracronometrata prima dell’attesissima gara di venerdì. Sci ...

