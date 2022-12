Qatar 2022 | Messi | ' battuto record Maradona? Sarebbe stato super felice per me'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Doha, 1 dic. (Adnkronos) - Lionelha detto che Diego" di sapere che la Pulce' haildel defunto campione argentino come giocatore con più presenze ai Mondiali del suo paese. Lastar del Paris Saint-Germain ha giocato un ruolo importante nella vittoria per 2-0 di mercoledì sulla Polonia che ha assicurato all'Argentina il primo posto nel Gruppo C e il passaggio agli ottavi di finale dove sfiderà l'Australia., che si è fatto parare un rigore da Wojciech Szczesny, stava facendo la sua 22esima presenza nella competizione, una in più del suo ex allenatore. "Ho saputo di questosolo di recente", ha detto ...

Croazia e Belgio pareggiano 0 - 0 in un match valido per l'ultima giornata del gruppo F dei mondiali di, disputato allo stadio Ahmad bin Ali di Al - Rayyan. I vice campioni in carica avanzano agli ottavi di finale da secondi del girone con 5 punti, alle spalle del Marocco primo a quota 7. ...Il Belgio e Romelu Lukaku tornano dalcon le ossa rotte e il morale sotto piede. Lo fa soprattutto il bomber dell'Inter, protagonista in negativo dell'assalto finale dei Diavoli Rossi contro la ...Il Marocco, grazie alla vittoria di oggi contro il Canada, è passato da primo nel girone e ora potrebbe giocare con la Germania A Qatar 2022 il Marocco non solo ha guadagnato una qualificazione ...Il Circolo dei Mondiali Format sbagliato'. Paola Ferrari, esclusa dai Mondiali in Qatar, va al contrattacco. La giornalista e volto .... La giornalista e volto storico del calcio in Rai ha affidato i ...