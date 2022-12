Per combattere l’evasione fiscale si potrebbe offrire la detrazione di molte più spese

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) di Laura Incantalupo Quante volte abbiamo sentito parlare di “evasione di necessità”? Moltissime; chi ne parla invoca di solito la necessità dei lavoratori/delle lavoratrici autonomi/e, che non riescono a pagare le tasse perché guadagnano troppo poco. Questo racconto tende a mettere, un po’ ad arte, lavoratori/lavoratrici autonomi/e contro dipendenti. Abbiamo indubbiamente un numero elevatissimo di finte partita Iva, persone che dovrebbero essere assunte come dipendenti con tutte le tutele del caso ma lavorano a partita Iva e hanno quindi redditi assolutamente bassi. Costoro però di solito non possono evadere, perché chi paga per le loro prestazioni vuole la fattura e quindi in questo caso i problemi sono altri: la non completa liceità del contratto e, naturalmente, la retribuzione lorda troppo bassa (che spesso corrisponde al netto di un dipendente).di ...