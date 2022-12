Mamma | ho perso l’aereo | Joe Pesci svela che si è bruciato sul set di entrambi i film

Leggi su screenworld

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Si dice che gli artisti debbano essere disposti a fare qualsiasi cosa per la loro arte, e per Joequesto include anche darsi fuoco alla testa come successo in, ho. In una nuova intervista a People, il vincitore dell’Oscar ha riflettuto sulla realizzazione di, ho ri: mi sono smarrito a New York in occasione del 30° anniversario del sequel e ha ricordato come la commedia abbia richiesto alcune acrobazie fisicamente “impegnative” da parte sua. “È stato un bel cambiamento di ritmo fare quel particolare tipo di commedia slapstick“, ha dettoin riferimento alla realizzazione dei primi duedi, honell’intervista ...