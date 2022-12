Macron | ancora possibile un negoziato con Putin E a Biden | torniamo ad essere fratelli in armi

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Emmanuelritiene che siaunconper porre fine all’invasione dell’Ucraina, definita, dal presidente francese, “un grosso errore”. E lo dice in un’intervista alla Abc mentre si trova in visita negli Usa, accolto, lui e la moglie Brigitte, da Joee dalla consorte Jill., tuttavia, ha sottolineato che “una pace giusta non è una pace che può venire imposta agli ucraini”. E che “una pace giusta non è una pace che a medio o lungo termine non sarebbe accettata da una delle due parti”. Ail presidente francese, accolto in pompa magna alla Casa Bianca, dice che, “con il ritorno della guerra sul suolo europeo, dopo l’aggressione della Russia all’Ucraina e alla luce delle molteplici crisi che le nostre ...