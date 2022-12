L' approccio “fuck it” di Musk svilisce il servizio di Twitter | dice un ex responsabile

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Milano. Per circa sette anni Yoel Roth ha lavorato per, dov’è arrivato a ricoprire la carica didell’affidabilità e sicurezza fino al mese scorso, quando Elonè diventato proprietario dell’azienda. Inizialmente Roth era sembrato ottimista, spiegando come la piattaforma avesse ridotto del 95 per cento la diffusione di contenuti violenti e offensivi, rendendola “sempre più sicura” anche grazie alla nuova gestione. Meno di dieci giorni dopo, però, firmava un editoriale sul New York Times da “ex” dell’azienda, mettendo in fila tutti i problemi e rischi a cuistava andando incontro a causa di. Cos’era successo nel frattempo? L’imprenditore aveva semplicemente applicato la sua dichiarata missione per l’azienda – ristabilire una libertà d’espressione che sarebbe ...