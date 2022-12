Ischia | trovati altri due corpi | le vittime della frana salgono a 10

(Di giovedì 1 dicembre 2022), Casamicciola. Sono stati individuati nella zona di via Celario idi due degli ultimi quattro dispersi. Finora è stato possibile estrarre dalla morsa del fango solo un ...

Agenzia Nova

... dopo sei giorni di ricerche e centinaia di soccorritori impegnati sull' isola d'. La frana ... papà di Maria Teresa, 6 anni, Francesco, di 11 e Michele, di 15nei giorni scorsi senza ..., volontaria trova una bambola nel fango. L'appello sui social: 'Voglio restituirla alla bambina che l'ha persa' Casamicciola, la denuncia (inascoltata) dell'ex sindaco: 'Inviate 23 pec per ... Ischia: trovati i corpi di altre due vittime Altri due cadaveri rinvenuti a Casamicciola, sull'isola di Ischia, colpita dalla frana: potrebbero essere di Gianluca Monti e Salvatore Impagliazzo ...A Ischia sono stati ritrovati altri due corpi ... I cadaveri sono stati estratti dal fango dai vigili del fuoco e appartengono a due uomini. Il primo è stato trovato in via Santa Barbera, mentre ...