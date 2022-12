(Di giovedì 1 dicembre 2022) (Adnkronos) – Venerdì breve, permessi caregiving, estensione deldi, ampliamento dello smart working. Sono alcuni dei principali punti del contratto integrativo del gruppoapprovato a larga maggioranza dai lavoratori del Centro Direzionale. L’accordo, che avrà efficacia per il triennio 2023-2025 integra gli aspetti legati ai piani di sviluppo del Gruppo, all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro, alla valorizzazione dei collaboratori e al welfare aziendale dei circa 1.000 dipendenti impiegati negli uffici di ‘Nuvola’ a Torino e del centro di Settimo Torinese. “Questo nuovo contratto integrativo che prosegue il percorso intrapreso negli anni scorsi, in ogni sua parte, sia economica che normativa, conferma l’attenzione del Gruppoper i propri collaboratori. – commenta Enrico ...

Adnkronos

... aggiunge. Per Giovanni La Valle direttore Città della Salute e della Scienza di Torino si ... E' davvero undi collaborazione tra istituzione, che va nell'ottica dell'interesse della ...... che condivide congli stessi valori: qualità del prodotto, una vision di lungo termine e ... Il nostro ingresso non andrà a modificare in alcun modo il suodi business di successo, al ... Il modello Lavazza, settimana più corta e congedo paternità esteso “Un modello di lavoro agile che rimane fondato sul coordinamento ... come chiave di valorizzazione della collaborazione tra colleghi”, spiegano dalla Lavazza. Il sistema di welfare dell’azienda dà la ...Approvato l'integrativo per i lavoratori del centro direzionale: da maggio a settembre il venerdì è corto, permessi per assistere i parenti ...