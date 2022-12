Harry non è figlio di Carlo? “Il principe pronto a svelare la verità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tra i grandi misteri che tengono banco da decenni ci sono la morte di Elvis (c’è chi sostiene che sia vivo e che si nasconda chissà dove), la teoria su Avril Lavigne sostituita da un suo clone (morta suicida nel 2003, da allora sarebbe stata rimpiazzata da una sosia) e il gossip sul vero padre did’Inghilterra. Tra cospirazionismi inverosimili, leggende metropolitane alimentare dai tabloid e beceri rumors messi in circolo ad arte, ce n’è davvero per tutti i (dis)gusti. E se il “fantasma” di Elvis non può parlare, la Lavigne non si è mai nemmeno presa la briga di smentire la bufala siderale che la riguarda, la svolta sta per arrivare con il duca di Sussex. Il quale, tra un pettegolezzo e l’altro su tradimenti perpetrati e subiti (non si parla che del “corna gate” che vedrebbe protagonista Meghan Markle con una delle loro guardie del corpo), avrebbe trovato ...