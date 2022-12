Giappone-Spagna è un viaggio tra Félix Lope de Vega e Holly e Benji

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quando penso al binomio-calcio per prima cosa – ahimè! – mi viene in mente la faccia di Byron Moreno e quella nefasta partita che vide concludersi malamente il cammino della Nazionale italiana in quella Coppa del mondo del 2002. Certo c'era la Corea del sud in campo contro l'Italia, ma i Mondiali si giocavano anche in. Il direttore di gara fu poi arrestato nel 2010 all’aeroporto JFK di New York. Mi immagino le facce dei militari: una specie di orso Yoghi viene fermato e perquisito mentre cerca di entrare negli Stati Uniti. Ma al posto dell’ovatta è imbottito di 6 chili di eroina. Una sorpresa che gli costò 2 anni e 6 mesi di cattività. E non parlo del parco di Yellowstone. Tuttavia, la sua condotta dentro e fuori dal campo gli regalò fama imperitura su tutti i campetti del mondo dove per almeno un decennio i ragazzi usarono quel nome ...