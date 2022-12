Evasione fiscale | Mattarella ricorda gli impegni presi con l’Ue”

Giusto aiutare chi ha bisogno ma i nostri decisori politici tendono a trascurare come queste percentuali dipendano in buona parte da economia sommersa,e assenza di controlli ..."Si ritiene " conclude Marinelli - che la soluzione per combattere l'sia rendere obbligatoria l'accettazione dei pagamenti elettronici Noi siamo d'accordo. Non ci va di far passare ...Una manovra finanziaria da 133 milioni di euro, senza rincari per le tasse e nessun taglio nei servizi comunali. Via libera della Giunta di Quartu al bilancio di previsione del Municipio, in attesa de ...(Adnkronos) – “Bisognerebbe che si facesse anche della pubblicità di questi dati. Non c’è niente da abbassare alle face deboli perchè già non le pagano. Bisogna si aiutarle ma con interventi di altro ...