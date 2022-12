Enrico Montesano denuncia un ‘accanimento ad personam’ e chiede di tornare a Ballando con le Stelle

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022)torna alla carica ea gran voce il reintegro acon le. La finale si avvicina a grandi passi e l’attore non arretra di un passo tornando are che i suoi diritti vengano rispettati e che, dopo le doverose scuse rivolte a chi si è sentito offeso, possain pista in vista delle fasi finali, ma è davvero così semplice? La spinta verso la richiesta arriva dalla curiosa scelta della Rai di produrre il film Comandante diretto da Edoardo De Angelis e con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Salvatore Todaro, che della flottiglia X Mas fu Capitano di corvetta: “Ho indossato una maglietta, durante le prove, recante simboli della Marina Militare Italiana assolutamente legale e legata a momenti non solo bui e dolorosi, ma ...