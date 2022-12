Del Piero | ' È il momento di essere ancora più juventini | la società lavorerà con passione'

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Anche Alessandro Delrompe il silenzio e affida ai suoi canali un messaggio per i tifosi della Juventus, facendo chiarezza sulle indiscrezioni che lo riguardano circa un possibile ingresso nella ...

La lettera disul n. 3024 luglio scorso di Famiglia Cristiana sulle 'omelie noiose' ha sollevato un vivace dibattito fra i nostri lettori e molte sono state le lettere giunte in redazione. ...Anche Alessandrorompe il silenzio e affida ai suoi canali un messaggio per i tifosi della Juventus, facendo chiarezza sulle indiscrezioni che lo riguardano circa un possibile ingresso nella nuova dirigenza. ...E infatti Alex Del Piero ha parlato, diramando un comunicato con cui commenta questi giorni di rivoluzione in casa Juve dal suo punto di vista: «La Juventus è una parte della mia vita, e nemmeno ...Sotto la sua supervisione la Vecchia Signora vinse moltissimo. Molti giocatori sono rimasti affezionati a quella figura, ma uno su tutti è senza dubbio Alex Del Piero. La leggenda più recente del club ...