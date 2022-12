Covid e sanità | quello che Schillaci non dice

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) A margine dell’ultimo annuncio di Oraziosulla riduzione della quarantenaper gli asintomatici, la quale sta procedendo con una insostenibile pesantezza nelle decisioni, c’è un elemento del suo discorsetto, concettualmente analogo all’impostazione generale di chi l’ha preceduto, che a mio avviso rappresenta un pessimo messaggio da inviare alla collettività e, per questo, meritevole di una breve analisi critica. In merito al tema infinito degli stanziamenti per il vasto comparto dellapubblica, così si esprime l’attuale ministro della Salute: “Soltanto con l’arrivo di questa terribile pandemia e di fronte a 180mila morti si è capito che la spesa per la salute è una spesa primaria e irrinunciabile. Oggi in una situazione di grave difficoltà, con la necessità di sostenere famiglie e imprese per evitare il tracollo ...