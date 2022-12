Caso Tim | l’importanza di una rete nazionale a controllo pubblico

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic – IlTim torna al centro del dibattito politico. Il governo, infatti, ha deciso di archiviare il progetto diunica che vedeva Cassa Depositi e Prestiti come protagonista. L’esecutivo ha reso noto le sue posizioni in un comunicato stampa di Adolfo Urso e di Alessio Butti. Il primo ministro delle Imprese e del Made in Italy, il secondo sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica. Vediamo di che si tratta.Tim, la posizione del governo “Il Governo – si legge nella nota – ha svolto in queste settimane ampi e doverosi approfondimenti ed interlocuzioni con i principali soggetti coinvolti nello strategico dossier sulla “Unica” culminati nell’incontro svolto a Palazzo Chigi con le organizzazioni sindacali. Tenendo conto delle priorità di ...

