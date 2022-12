Calcio | Youssef En-Nesyri diventa il primo giocatore del Marocco a segnare in due Mondiali diversi

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ilbatte il Canada per 2-1, chiude il girone F in prima posizione e conquista incredibilmente il pass per gli ottavi di finale ai2022 di. Un traguardo incredibile per una nazionale che era riuscita in questa impresa soltanto un’altra volta nella propria storia, ovvero a Messico ’86, quando l’avventura terminò poi nella prima partita della fase e eliminazione diretta a causa della sconfitta contro la Germania. Ponendo l’attenzione sul match di oggi, gli autori dei due goal sono stati Hakim Ziyech,del Chelsea che non ha bisogno di presentazioni, eEn-, attaccante del Siviglia classe 1997, e, a proposito di quest’ultimo, c’è da segnalare un suo nuovo primato molto importante. Grazie al timbro odierno infatti, En-è ...