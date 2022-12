Calcio | Mondiali 2022 | fallimento Belgio! Non mancava gli ottavi di finale dal lontano 1998

Leggi su oasport

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Quella del Belgio, eliminato prematuramente ai gironi, è sicuramente la più grande delusione fino ad ora deidiin Qatar. Non a caso, subito dopo il pareggio per 0-0 con la Croazia, che è valso l’addio alla manifestazione iridata dei Diavoli Rossi, sono arrivate le immediate dimissioni del commissario tecnico Roberto Martinez. Andando a guardare indietro, la nazionale europea non usciva così presto in una fasedella Coppa del Mondo dal: oltre 24 anni dall’eliminazione al primo turno in Francia. Da lì in poi glinel 2002, doppia non qualificazione tra 2006 e 2010, i quarti nel 2014 e la terza piazza nel 2018. Foto: Lapresse