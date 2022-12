Calcio | Gravina Figc | Dati Sud impietosi | numero tesserati un terzo di Nord e Centro

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Roma, 1 dic. - (Adnkronos) - “Dopo andrò a trattare altri temi ma a colori non bianco e nero. Quello delle strutture è un tema ormai noto, di grande attualità che cerca di mettere in stretta correlazione i rapporti geopolitici trae sud. Isono, innanzitutto lo sport è un grandissimo elemento di aggregazione sociale, un fattore di grande propulsione nella creazione di rapporti, un elemento trasversale e molte volte viene identificato solo per la sua dimensione economica, rilevante, ma non esaustiva per la sua funzione di sviluppo. Isonoperché abbiamo unaldi circa 380mila calciatori, 300mila ale 112mila al sud. Il livello di società che abbiamo ...

Agenzia ANSA

Queste le parole del presidente della Figc, Gabriele, durante il convegno "I Giovani e lo Sport al Sud " Una sfida per il futuro del Mezzogiorno"."Caso Juventus Parlo a colori, non in bianco e nero". Con questa battuta il presidente della Figc Gabriele, liquida, durante 'Sud e Futuri', l'evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, la domanda sul caso che sta riempiendo le pagine dei giornali in questi giorni, dopo le dimissioni dell'... Gravina "Napoli esempio virtuoso del calcio italiano" - Calcio (ANSA) - ROMA, 01 DIC - "La crisi del calcio italiano Vorrei citare come esempio virtuoso il Napoli: ha ridotto i costi di gestione, ha ceduto i suoi campioni per fare cassa, ha ...A intervenire a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'agente Claudio Anellucci. Ecco le sue parole in merito al caso Juventus: "Gravina poteva anche cercare, per ...