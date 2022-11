Wartsila | c’è l’accordo per proseguire l’attività fino a settembre 2023 e reindustrializzare Usb | “È un lasciapassare per chiudere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) “Le attività nello stabilimento di Bagnoli dellaproseguirannoal 30ed entro questa data l’azienda si impegna a non riattivare alcuna procedura di licenziamento collettivo”. È l’assessora regionale del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, a dare l’annuncio delraggiunto nella notte traItalia, sindacati, Confindustria Alto Adriatico, Regione e Ministero delle imprese e del made in Italy. La firma prevede anche l’avvio di un percorso di reindustrializzazione del sito, con l’obiettivo di tutelare i posti di lavori dei dipendenti dellae dell’indotto. “Per la Regione era fondamentale chetracciasse un quadro di garanzia a difesa dei dipendenti e di uno stabilimento strategico per lo ...