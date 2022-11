Termini Imerese - Roberto Ginatta condannato a sette anni di carcere per il crac Blutec

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il Tribunale di Torino hadi, l'imprenditore piemontese che avrebbe dovuto rilanciare l'ex polo Fiat di, in provincia di Palermo. Il collegio giudicante, guidato da Paolo Gallo, ha così accolto, seppur in parte, le istanze dei pm Laura Longo, Francesco Pelosi e Vito Destito, che avevano accusato l'imprenditore di essersi appropriato per fini personali di 16 dei 21 milioni di euro di fondi pubblici destinati al progetto di rilancio e quindi chiesto una condanna a 9per malversazione, riciclaggio e bancarotta. Le assoluzioni., accusato di aver dirottato i contributi statali su un "investimento di stretto interesse della famiglia", è l'unico ...

L'imprenditore è stato dichiarato unico colpevole nel processo di primo grado sull'appropriazione indebita di fondi pubblici inizialmente destinati al rilancio dell'ex polo siciliano della Fiat ...C'era una volta una piccola azienda meridionale finita sull'orlo del crac per aver tentato l'impresa, arditissima, di sfidare i colossi dell'auto. Si chiamava DR ...