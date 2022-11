Stephanie Frappart riscrive la storia | prima donna ad arbitrare ai Mondiali

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Svolta epocale nelladei Campionati del Mondo di calcio maschili. Per lavolta, infatti, un arbitrodirigerà una partita del torneo iridato.è stata designata per il match Costa Rica-Germania, match valido per la terza ed ultima giornata del gruppo E, in programma giovedì 1 dicembre allo stadio Al Bayt di Al Khor. Una bella risposta della Fifa alle tante critiche di questi giorni sull’annosa questione della violazione dei diritti femminili in Qatar. L’ ascesa diPer la 38enne francese si tratta di un ulteriore passo in avanti per la sua carriera. Dopo essere stata laadnella Ligue 1(2014), nella Supercoppa Europea(agosto 2019), in ...

