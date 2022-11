Natalia Estrada rifiuta la proposta di Amadeus e dice ‘no’ a Sanremo 2023

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Unaallettante, quella avanzata danei confronti di, alla quale aveva chiesto di presenziare aal suo fianco. Ma, nonostante questa richiesta possa far gola a molti, all’attrice, invece, sembrerebbe proprio di no, dato che hato senza pensarci due volte. Non solo, in quanto il conduttore le avrebbe chiesto persino un’entrata trionfale, alla quale lanon ha ceduto. Ecco cosa è successo nel dettaglio.ladiha, ormai, deciso di ritirarsi dalle scene da circa quindici anni e, questa sua scelta, non le ha implicato alcun ...