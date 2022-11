Agenzia ANSA

A causa della pioggia e del vento a Presicce - Acquarica (Lecce) si è staccata l'aureola dalla statua di Sant'Andrea, santo protettore della stessa comunità, posizionata su una colonna posta al centro ...Caltagirone si sgretola. La città barocca, in provincia di Catania, gioiello della ceramica e patrimonio Unesco,a pezzi e ildi questi giorni ha accelerato l'agonia degli edifici lasciati per anni all'incuria. Domenica è crollata una parte dell'ex cineteatro Metropol, in via Dante Alighieri, e il ... Maltempo: cade aureola da statua santo protettore in Salento - Cronaca A causa della pioggia e del vento a Presicce-Acquarica (Lecce) si è staccata l'aureola dalla statua di Sant'Andrea, santo protettore della stessa comunità, posizionata su una colonna posta al centro d ...Meteo Roma - 30/11/2022 11:31 - FORTI PIOGGE ALL'ESTREMO SUD, NEVE SULLA SILA. Continua ad imperversare il maltempo sull'estremo Sud Italia, in particolare in Calabria dove ...