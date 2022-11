La rivincita Usa sull'Iran. I giocatori di Teheran con la testa alle minacce

Gio Reyna , il centrocampista, ha dichiarato: 'Dobbiamo vincere la partita, non stiamo davvero ...00 ora italiana , è anche un'occasione importante per gli Stati Uniti di ottenere unacon ...Cavalleresco anche Queiroz che ha definito gli'un'ottima squadra, come si è visto contro il ... Senza contare che allo stadio Al Thumama di Doha andrà in scena ladella partita di Lione ...Un gol di Pulisic li condanna, sfiorato il pari al 99'. Agli ottavi gli Stati Uniti troveranno l'Olanda Good night and good luck. Ma non sarà una buona notte per i giocatori iraniani. E, di fortuna, n ...e la rancorosa ansia di ritorsione e di rivincita. Un malessere, una malattia, a cui la destra usa rispondere non con la libertà, come sostiene, ma appunto con "l'autorità autoritaria". Mentre la cura ...