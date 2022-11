La manovra in Parlamento | Pos | restano i 60 euro Fondo contro gli hacker

Fortune Italia

AGI - Con il deposito alla Camera del testo dellaeconomica , dopo che è stata bollinata dalla Ragioneria di Stato e firmata dal Presidente ... la finanziaria va approvata inentro ...La partita con l'Ue sugli sfori di Giorgia Meloni Mentre la destra scalda i motori in vista del dibattito insullala premier sta giocando la sua partita a poker con Bruxelles che ha già detto di non vedere di buon occhio gli sforamenti di un piano - e si tratta di miliardi e non di ... Manovra in Parlamento: così saranno spesi i 35 miliardi stanziati dal Governo Meloni • Fortune Italia La prima Manovra del governo Meloni sta per arrivare in Parlamento. Riceve la bollinatura della Ragioneria e la firma del Presidente della Repubblica. È ora pronta per un rush Parlamentare ...Invariato anche l'aumento a 60 euro della soglia per accettare pagamenti in contanti, al centro di un confronto con Bruxelles che comprende anche lo sblocco dei fondi di coesione 2014-2020 non spesi e ...