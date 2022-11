George Weah abbraccia il figlio Timothy dopo il match. Il web si commuove - Sport - Calcio - quotidiano.net

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il presidente della Liberia, e la first lady, mamma Clar, hanno aspettato l'attaccante nel tunnelUsa - Iran 1 - 0, e lo hanno teneramenteto. Il video è virale sul ...

Il presidente della Liberia, e la first lady, mamma Clar, hanno aspettato l'attaccante nel tunnel dopo Usa - Iran 1 - 0, e lo hanno teneramente abbracciato. Il video è virale sul ...Il figlio della leggenda rossoneraha comunque condotto una partita notevole, segnando una prestazione di altissimo livello. A fine gara, nella maniera più emozionante, Timothy è stato ...Il presidente della Liberia, e la first lady, mamma Clar, hanno aspettato l'attaccante nel tunnel dopo Usa-Iran 1-0, e lo hanno teneramente abbracciato. Il video è virale sul web ...La Nazionale a stelle e strisce avrebbe potuto anche raddoppiare il vantaggio, ma il gol di Timothy Weah è stato annullato per fuorigioco. George e Timothy Weah (Instagram) Il figlio della leggenda ...