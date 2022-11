“È incinta” Fuochi d’artificio al GF Vip | arriva un bambino | “Quanto sono felice”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Sembra ieri, e in effetti più o meno lo era, quando Sophie Codegoni ha fatto il suo ingresso al GF Vip 6. Il reality di Alfonso Signorini, come fu in passato per molti altri gieffini, ha determinato una delle svolte più importanti della sua vita e non si tratta di successo. Lì ha conosciuto il suo amore, Alessandro Basciano. Intanto, l’ex Fabrizio Corona ancora cercava di distrarla. Ma lei ha subito avuto solo occhi per il 33enne. Sì erano piaciuti immediatamente, tanto che gli spettatori, e qualche coinquilino di Cinecittà, erano sicuri fosse un semplice flirt acchiappa dinamiche. Ma, nei mesi successivi al GF Vip 6, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno dimostratoquell’amore fosse genuino. Dopo la proposta di nozze sul red carpet di Venezia, oggiprotagonisti di un’altra meravigliosa sorpresa. L’influencer 21enne è ...